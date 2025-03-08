Лифт с пассажирами застрял в московской многоэтажке

Источник 360.ru: в Москве между этажами остановился лифт с пассажирами

Лифт с несколькими людьми застрял в многоэтажном жилом доме в российской столице. Об этом сообщил источник 360.ru.

Дом с проблемным лифтом расположен по адресу улица Дмитрия Ульянова, на юго-западе Москвы. Застрявшие люди обратились за помощью к диспетчеру, однако прибывший на место мастер не смог починить устройство.

По информации источника 360.ru, в лифте находятся четверо пожилых людей. Они ждут помощи уже три часа.

К месту происшествия уже выехали специалисты Мослифта. Сотрудники ведомства пытаются запустить механизм, чтобы спустить лифт к одному из этажей.

Ранее людям после очередного чрезвычайного происшествия с лифтом напомнили, что должно насторожить в его работе.