Здание загорелось возле метро «Чертановская» в Москве

Крыша двухэтажного здания вспыхнула возле станции метро «Чертановская». Об этом 360.ru сообщил источник.

От здания валил густой черный дым. Один из очевидцев сообщил 360.ru, что к месту происшествия прибыли четыре пожарные машины. Возгорание быстро ликвидировали.

Он уточнил, что в здании находятся пункты выдачи маркетплейсов и другие магазины.

Подробности происшествия выясняются. Информация о пострадавших не поступала.

Накануне квартира вспыхнула на Профсоюзной улице в Москве. Несколько человек оказались заблокированными, не могли выйти из квартир и звали на помощь.