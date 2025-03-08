Здание загорелось возле метро «Чертановская» в Москве

Крыша двухэтажного здания вспыхнула возле станции метро «Чертановская». Об этом 360.ru сообщил источник.
От здания валил густой черный дым. Один из очевидцев сообщил 360.ru, что к месту происшествия прибыли четыре пожарные машины. Возгорание быстро ликвидировали.
Он уточнил, что в здании находятся пункты выдачи маркетплейсов и другие магазины.
Подробности происшествия выясняются. Информация о пострадавших не поступала.
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