Мусороперерабатывающий завод загорелся в Подмосковье

Днем в субботу в Видном произошел пожар на мусороперерабатывающем заводе. В распоряжении 360.ru появились кадры с места ЧП.
На месте работают 30 специалистов и семь единиц специальной техники. Пожар локализовали на площади 2000 квадратных метров. Причины возгорания выясняются, информация о пострадавших не поступала.
Ранее день траура объявили Рязанской области после взрыва на заводе «Эластик».
Согласно последней информации, в результате происшествия начался пожар, здание разрушилось. Погибли 11 человек, 130 пострадали, 29 из них госпитализировали.
Накануне пожар охватил дом рядом с подмосковной резиденцией Киркорова.
Преподаватель русского языка на Аляске не сдержала слез в день визита Путина
Польша пообещала помогать Зеленскому, но оставила решение о мире за ним
«Очень слаб». Карл III обзавелся тростью и бутылкой
Гигантская «черная метка» появилась в Каспийском море
Священник рассказал, какие иконы Путин привез на Аляску
Стало известно, какую страну упоминали на саммите как гарант безопасности Украины
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте