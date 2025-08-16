Мусороперерабатывающий завод загорелся в Подмосковье

Появились кадры пожара на мусороперерабатывающем заводе в Видном

Днем в субботу в Видном произошел пожар на мусороперерабатывающем заводе. В распоряжении 360.ru появились кадры с места ЧП.

На месте работают 30 специалистов и семь единиц специальной техники. Пожар локализовали на площади 2000 квадратных метров. Причины возгорания выясняются, информация о пострадавших не поступала.

Ранее день траура объявили Рязанской области после взрыва на заводе «Эластик».

Согласно последней информации, в результате происшествия начался пожар, здание разрушилось. Погибли 11 человек, 130 пострадали, 29 из них госпитализировали.

Накануне пожар охватил дом рядом с подмосковной резиденцией Киркорова.