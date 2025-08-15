Пожар охватил дом рядом с подмосковной резиденцией Киркорова

Источник 360.ru: рядом с домом Киркорова в Красногорске начался пожар

Строительные материалы загорелись в недостроенном помещении на Островной улице в Красногорске. Как сообщил 360.ru источник, в непосредственной близости к пожару находится резиденция народного артиста России Филиппа Киркорова.

Пресс-секретарь певца Екатерина Успенская подтвердила в комментарии 360.ru, что пламя охватило соседнее здание. Других подробностей она не привела.

В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия. На опубликованных кадрах видно, что над крышей недостроенного дома поднимается густой дым. Участок, где произошел пожар, находится недалеко от набережной водоема.

В пресс-службе подмосковного главка МЧС подтвердили пожар в строящемся доме в Красногорске. В ведомстве уточнили, что пламя охватило мансарду и кровлю. К тушению привлекли 20 человек и четыре единицы техники.