Мусорный полигон загорелся в Свердловской области

Пожар на полигоне твердых бытовых отходов вспыхнул в Верхней Пышме. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Свердловской области.

Общую площадь возгорания оценивают в 1500 квадратных метров, однако очагов несколько в разных частях полигона, что усложняет тушение. Кроме того, в регионе установилась сильная жара и порывами дует ветер.

При этом спасатели подчеркнули, что угрозы распространения огня на жилые дома и объекты инфраструктуры нет, в огне никто не пострадал.

На месте работают 16 спасателей и пять единиц техники. Помогают тушить пожар также бульдозеры с самого полигона, которые засыпают очаги грунтом.

Ранее в Нижнем Новгороде за сутки загорелись сразу две мусорные свалки.