Вторая свалка мусора загорелась в Нижнем Новгороде за сутки

Утром в среду, 28 мая, вспыхнул пожар в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Мусор воспламенился на улице Фонвизина. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru со ссылкой на городскую администрацию.

Происшествие последовало спустя сутки после аналогичного случая неподалеку, на улице Электровозной, где накануне выгорела стихийная свалка старых покрышек. Из-за этого возгорания пришлось эвакуировать порядка 60 тонн автошин, отметило НИА «Нижний Новгород».

Глава Канавинского района Артем Иванов лично посетил место происшествия и сообщил, что обстоятельства случившегося установят позже, после подачи соответствующего обращения в полицию.

По словам Иванова, район активно проводит мероприятия по очистке территорий от нелегальных свалок. Только за последние дни было вывезено свыше 650 кубических метров отходов. Работы охватили улицы Ухтомского, Подворную, Кузбасскую, Болотникова, Пешкова и набережную Ледокол «Садко», где частично ликвидированы многочисленные накопившиеся захламления.