Мумию пропавшей пенсионерки нашли в московской квартире
Мумифицированное тело пожилой женщины обнаружили на юго-западе Москвы. Об этом сообщили «Известия».
Жильцы дома на проспекте Вернадского обратили внимание на странный запах, который исходил из квартиры. Выяснилось, что там проживала пенсионерка, которую не видели почти месяц.
На указанный адрес направили участкового и сотрудников пожарно-спасательного центра. Представители спецслужб вскрыли двери квартиры. В одной из комнат на полу лежало мумифицированное тело 77-летней женщины. Тело умершей отправили в морг для установления причины смерти.
В мае похожий случай произошел на юго-востоке Москвы. Мумифицированное тело 71-летнего пенсионера нашли в одной из квартир жилого дома улице Мусы Джалиля. Со дня кончины мужчины прошло более четырех месяцев.
Ранее в частном доме Ленобласти обнаружили мумифицированное тело мужчины. Оно пролежало на двуспальной кровати хозяев больше трех лет.