Мумию пропавшей пенсионерки нашли в московской квартире

Мумифицированное тело пожилой женщины обнаружили на юго-западе Москвы. Об этом сообщили «Известия» .

Жильцы дома на проспекте Вернадского обратили внимание на странный запах, который исходил из квартиры. Выяснилось, что там проживала пенсионерка, которую не видели почти месяц.

На указанный адрес направили участкового и сотрудников пожарно-спасательного центра. Представители спецслужб вскрыли двери квартиры. В одной из комнат на полу лежало мумифицированное тело 77-летней женщины. Тело умершей отправили в морг для установления причины смерти.

В мае похожий случай произошел на юго-востоке Москвы. Мумифицированное тело 71-летнего пенсионера нашли в одной из квартир жилого дома улице Мусы Джалиля. Со дня кончины мужчины прошло более четырех месяцев.

Ранее в частном доме Ленобласти обнаружили мумифицированное тело мужчины. Оно пролежало на двуспальной кровати хозяев больше трех лет.