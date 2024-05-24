Мумию нашли в московской квартире

Мумифицированное тело 71-летнего пенсионера нашли в одной из квартир жилого дома на юго-востоке Москвы. Об этом сообщил Пятый канал .

В публикации уточнили, что со дня кончины мужчины прошло более четырех месяцев. Квартира расположена на улице Мусы Джалиля, она была заперта изнутри.

«Предварительно, мужчина умер от острой сердечной недостаточности. Точную причину смерти установит экспертиза», — заявил источник.

По факту случившегося правоохранительные органы проводят проверку.

Ранее на востоке Москвы нашли еще одно мумифицированное тело. Это была 88-летняя женщина, пролежавшая на месте около шести месяцев. Труп нашли благодаря протечке воды в этой квартире. Соседи начали стучаться в дверь, но никто не открывал. На место вызвали специалистов, после вскрытия замка вошедшие увидели на полу в комнате останки пенсионерки.