Мотоциклист пострадал в ДТП с легковушкой в Москве

ДТП с мотоциклом и легковушкой произошло в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, автомобиль на дороге повернул налево, а в мотоцикл поехал прямо. В итоге оба транспортных средства столкнулись, в ходе чего машину развернуло. Пострадал байкер, его отправили в Институт скорой помощи имени Склифосовского.

В этот же день авария случилась с микроавтобусом и КамАЗом на Рублевском шоссе в столице. В ней пострадали два человека. Водитель микроавтобуса был заблокирован и в тяжелом состоянии. Из-за ДТП перекрыли две полосы движения в сторону МКАД. Происшествие случилось из-за того, что микроавтобус врезался в уборочную машину.

Накануне подросток пострадал в ДТП в Москве. Он находился в автомобиле BMW, который съехал в кювет и перевернулся. Несовершеннолетнего пассажира госпитализировали.