Два человека пострадали в ДТП с КамАЗом и микроавтобусом в Москве

Микроавтобус Mercedes-Benz влетел в КамАЗ на Рублевском шоссе в Москве. Подробности сообщил источник 360.ru.

Водитель микроавтобуса оказался заблокирован, он находится в тяжелом состоянии. Произошел разлив топлива на трех «квадратных» метрах. Из-за аварии две полосы движения в сторону МКАД перекрыли.

Причина, по которой автомобилист врезался в уборочную технику, пока неизвестна. Позже источник уточнил, что число пострадавших в аварии увеличилось до двух. Детей в автомобилях не было.

Ранее авария с пострадавшими произошла на севере Москвы. Столкнулись такси и легковушка. В результате ДТП госпитализировали водителя иномарки, таксисту тоже понадобилась помощь медиков, но после осмотра его отпустили домой.