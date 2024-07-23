Два человека пострадали в ДТП с КамАЗом и микроавтобусом в Москве

Источник 360.ru: микроавтобус влетел в КамАЗ Москве, есть пострадавшие

Микроавтобус Mercedes-Benz влетел в КамАЗ на Рублевском шоссе в Москве. Подробности сообщил источник 360.ru.

Водитель микроавтобуса оказался заблокирован, он находится в тяжелом состоянии. Произошел разлив топлива на трех «квадратных» метрах. Из-за аварии две полосы движения в сторону МКАД перекрыли.

Причина, по которой автомобилист врезался в уборочную технику, пока неизвестна. Позже источник уточнил, что число пострадавших в аварии увеличилось до двух. Детей в автомобилях не было.

Ранее авария с пострадавшими произошла на севере Москвы. Столкнулись такси и легковушка. В результате ДТП госпитализировали водителя иномарки, таксисту тоже понадобилась помощь медиков, но после осмотра его отпустили домой.

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