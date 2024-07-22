Иномарка в Москве перевернулась, пострадал подросток

Источник 360.ru: подросток пострадал в ДТП с иномаркой в Москве

Подросток пострадал в ДТП с легковой машиной в Москве в поселении Первомайское. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, автомобиль BMW съехал в кювет и перевернулся. Несовершеннолетнего пассажира отвезли в Коммунарку в детский стационар. По предварительным данным врачей скорой помощи, у него закрытый перелом ключицы.

Ранее другая авария случилась на севере Москвы. Такси и BMW столкнулись на проезде Шокальского. В результате ДТП госпитализировали шофера иномарки, таксисту также понадобилась помощь, но после осмотра его отпустили домой. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов.

Еще одна авария случилась 16 июля в столице. Там в автомобиль ГАИ въехала BMW.