Мотоцикл загорелся в результате ДТП в Москве

Источник 360.ru: в Москве огонь охватил мотоцикл из-за аварии

Фото: Телеканал «360»

Авария с участием мотоцикла и легковушки произошла в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru.

ДТП случилось на шоссе Энтузиастов в Перове. В результате столкновения машины и байка произошел разлив топлива. Судя по кадрам, которые появились в распоряжении 360.ru, огонь охватил мотоцикл. На место выехали сотрудники ДПС.

«Пострадавших нет», — уточнил источник.

В Новосибирской области 24 августа произошла авария с участием автобуса — он съехал в кювет. Травмы различной степени тяжести получили 10 пассажиров, в их числе — дети. Пострадавших доставили в больницу.

Несколько дней назад массовое ДТП с участием грузовика произошло в Химках. На Ленинградском шоссе столкнулись шесть машин, два человека пострадали.

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