Автобус съехал в кювет в Новосибирской области, 10 человек пострадали

МВД: 10 человек пострадали в ДТП с автобусом под Новосибирском

Пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области

В ДТП с автобусом в Новосибирской области пострадали 10 человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

Пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области

Авария произошла 24 августа в 12:30 (08:30 по московскому времени). ПАЗ съехал в кювет в Черепановском районе. Водителем оказался мужчина 1971 года рождения.

В момент ДТП в салоне находились 10 пассажиров, всех их госпитализировали. Среди пострадавших были дети. Люди получили травмы разной степени тяжести. Следователи возбудили уголовное дело по факту случившегося.

Несколько дней назад авария с участием автобуса и грузовика произошла в Тюмени. Всего участниками ДТП стали шесть машин. В результате водитель одной из легковушек получил травмы.

Еще одна авария с автобусом произошла 19 августа по пути из Риги в Калининград. В ДТП пострадали 26 человек, включая несовершеннолетних. Водитель автобуса не справился с управлением и въехал в островок безопасности.

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