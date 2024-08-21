Два человека пострадали в массовом ДТП с грузовиком в Химках

Массовое ДТП с участием такси и грузовика произошло на Ленинградском шоссе в Химках. Об этом сообщил источник 360.ru.
Столкнулись шесть автомобилей. Обошлось без жертв, но одну девушку зажало в салоне такси. Всего пострадали двое. Как уточнил источник, спасти удалось двоих человек. Из-за аварии на трассе образовалась огромная пробка.
Ранее
три человека пострадали в ДТП с такси на Северо-Восточной хорде в Москве. Из-за аварии оказались перекрыты три полосы движения из четырех.
Сегодня 14:21 Многоуровневый паркинг построят в Лыткарине к концу 2027 года
Сегодня 14:15 Новую школу в микрорайоне Юго-Западном в Ступине откроют 2 сентября
Сегодня 14:14 Яблочно-книжный фестиваль пройдет в Коломне 7 сентября
Сегодня 14:12 Глава Ленинского округа проверил работу муниципального ЦУРа в Видном
Сегодня 14:04 На Украине ратифицировали Римский статут Международного уголовного суда
Сегодня 14:03 «Не получится». Долина не вернет свою квартиру из-за одного нюанса
Сетевое издание 360.ru зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Реестровый номер: ЭЛ № ФС 77 - 87272 от 22.04.2024 18+ Учредитель СМИ: акционерное общество «Телеканал 360». Главный редактор Мурыгина Н. А. Адрес электронной почты: info@360.ru, телефон: +7 495 990-98-98 Все права защищены © АО «Телеканал 360» 2024
Любое использование материалов допускается только при соблюдении
Соглашения Правила цитирования материалов «360» Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции. Политика конфиденциальности Политика обработки данных cookie
Все права защищены © АО
«Телеканал 360» 2024
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте