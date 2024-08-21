Два человека пострадали в массовом ДТП с грузовиком в Химках

Источник 360.ru: шесть машин столкнулись на трассе в Химках, есть пострадавшие

Фото: Телеканал «360»

Массовое ДТП с участием такси и грузовика произошло на Ленинградском шоссе в Химках. Об этом сообщил источник 360.ru.

Столкнулись шесть автомобилей. Обошлось без жертв, но одну девушку зажало в салоне такси. Всего пострадали двое. Как уточнил источник, спасти удалось двоих человек. Из-за аварии на трассе образовалась огромная пробка.

Ранее три человека пострадали в ДТП с такси на Северо-Восточной хорде в Москве. Из-за аварии оказались перекрыты три полосы движения из четырех.

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