Москвичке изуродовали грудь в пластической клинике за 1,5 миллиона рублей

Жительница Москвы обратилась в пластическую клинику, чтобы исправить обвисшую грудь, но в итоге ее изуродовали и забрали у нее 1,5 миллиона рублей. Об обстоятельствах дела рассказал 360.ru ее адвокат Саид Ярахмедов.

«Была ошибка большая, они начали делать совсем не так, как она просила. Потом данная клиника начала говорить: „Мы все сделаем, давайте еще раз попробуем…“ И каждый раз все становилось хуже и хуже. Четыре операции ей сделали», — сообщил юрист.

После этого женщина и обратилась к Ярахмедову за помощью, они составили иск в прокуратуру. Пострадавшая хочет вернуть деньги, потраченные на операции, и получить компенсацию за моральный ущерб.

В самой клинике заявили, что все сделали правильно.

«Сказали: обращайтесь куда хотите, мы больше не будем с вами иметь никаких отношений», — добавил адвокат.

В середине февраля из-под домашнего ареста вышла пластический хирург Екатерина Лонская, которую обвиняют в причинении вреда здоровью по неосторожности. По данным следствия, она провела неудачную операцию, из-за которой почти ослепла жена главы Федерации еврейских общин России Инна Борода.