Красно-черная змея заползла в квартиру к москвичу

Змея проникла в квартиру жилого дома, расположенного на Гродненской улице в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

«В квартире змея красно-черного окраса, небольшая», — рассказал он.

Москвич объяснил диспетчеру, что пресмыкающееся спряталось под роутером и не проявляет агрессии.

Собеседник 360.ru отметил, что обратившийся в экстренные службы человек во время телефонного разговора неожиданно повесил трубку.

«Во время разговора связь прервалась», — подчеркнул он.

Ранее биолог Вадим Марьинский предупредил жителей южных регионов России, что аномально теплая зима может спровоцировать раннее пробуждение змей. По его словам, численность рептилий может существенно увеличиться. Можно столкнуться с настоящим нашествием пресмыкающихся, обратил внимание специалист. Он также не исключил досрочное пробуждение клещей, паукообразных, комаров и различных насекомых.