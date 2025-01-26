Змея пробралась в ванную к жительнице в Балашихе

Жительница Балашихи собиралась почистить зубы и наткнулась на змею в своей ванной. Неожиданным гостем оказался маисовый полоз. В распоряжении 360.ru оказалась фотография с места необычной встречи.

На кадрах видно, что змея ползла вверх по дверному проему. Девушка предположила, что маисовый полоз мог приползти к ней из другой квартиры. Бесстрашная жительница Балашихи не стала вызывать экстренные службы, а решила подождать, пока владелец питомца ответит ей в домовых чатах.

«Уважаемые соседи! Змейку пристроили», — написала она позже.

Ранее пятнистая змея приползла в гостиницу в Москве. Рептилия длиной 50–60 см могла забраться в здание по канализационной трубе. Обошлось без пострадавших. До этого жительница Москвы нашла желтую змею у себя на кухне и обратилась за помощью к спасателям. Предположительно, животное попало в квартиру от соседей.