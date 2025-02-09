Москвичка с большим весом упала с лестницы в подвал

Молодая жительница Москвы весом в 120-130 килограмм оказалась заблокирована — девушка упала с лестницы, ведущей в подвал. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

«Гражданка упала с лестницы, ведущей к подвальному помещению (упала, сидя рядом на бордюре)», — отметил он.

По его данным, девушке 35 лет. ЧП произошло на юге столицы — рядом с домом 30 на улице Речников. Москвичку попытался поднять супруг, но ему это не удалось это сделать без посторонней помощи.

«Муж не может ее поднять. <… > Сообщает, ее вес 120-130 килограмм», — добавил собеседник 360.ru.

Ранее на бревне посреди пруда в московском парке застрял 13-летний подросток. Он провалился под лед и не смог самостоятельно выбраться на берег. Мальчика спасли сотрудники МЧС, которые забрали с бревна при помощи лестницы.