Ребенок провалился под лед на юго-западе Москвы

Подросток провалился под лед на пруду в Битцевском парке в Северном Бутове. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

«Упал в воду, держится за бревно, но не может выбраться», — отметил он.

На место ЧП прибыли спасатели.

«„Пожарка“ приехала. Ребенок просит о помощи. Пытаются подобраться», — рассказал собеседник 360.ru.

По его словам, 13-летний мальчик пробыл в воде более 20 минут. Очевидец рассказал 360.ru, что экстренные службы проводили операцию по спасению подростка.

«Сейчас приехали скорая помощь, пожарная и полиция. И собственно, пытаются его достать. <… > Он пошел на лед, а лед очень тонкий, и из-за это есть сложности его достать», — заявил он.

К бревну, на которое забрался мальчик, подвели трехколенную лестницу. Сотрудники МЧС спасли подростка и передали его медикам.

Ранее двое детей пяти и семи лет провалились под лед в Хабаровском крае. Оба ребенка утонули.