Москвичка прыгнула с тарзанки в Дагестане и попала в больницу

Туристка из Москвы прыгнула с тарзанки в Дагестане и оказалась в больнице. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по республике, проводится проверка по факту травмирования 41-летней женщины.

Туристка прыгнула с тарзанки в районе Сулакского каньона. По предварительным данным, женщине стало плохо после приземления. Ее госпитализировали.

По словам путешественницы, она получила хлыстовые травмы, ушиб спинного мозга и на какое-то время лишилась речи. Женщина отмечает, что не знает, как доберется до Москвы в таком состоянии. В Дагестан туристка приехала на машине из столицы.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Специалисты выясняют, как на аттракционе соблюдали требования безопасности и кто был ответственен за организацию и проведение прыжка. По результатам проверки примут процессуальное решение.

Год назад подростка с тяжелой травмой кисти после прыжка с тарзанки спасли в Москве.