Подростка с тяжелой травмой кисти после прыжка с тарзанки спасли в МОЦОМД
Врачи Московского областного центра охраны материнства и детства спасли 16-летнего пациента с серьезной травмой левой кисти. Подросток получил ее во время прыжка с тарзанки.
У пациента выявили открытый оскольчатый перелом среднего и указательного пальцев.
«Специалисты оперативно провели хирургическую обработку раны, сопоставили фрагменты кости после перелома и зафиксировали их металлоконструкциями для правильного срастания. Благодаря своевременной помощи удалось избежать серьезных осложнений», — пояснил исполняющий обязанности главного врача центра, детский травматолог Александр Григорьев.
После успешно проведенной операции состояние пациента стабилизировалось. Его уже выписали из стационара.
В ближайшее время подросток приступит к физиотерапевтическому лечению для полного восстановления функций руки.