Подростка с тяжелой травмой кисти после прыжка с тарзанки спасли в МОЦОМД

Врачи Московского областного центра охраны материнства и детства спасли 16-летнего пациента с серьезной травмой левой кисти. Подросток получил ее во время прыжка с тарзанки.

У пациента выявили открытый оскольчатый перелом среднего и указательного пальцев.

«Специалисты оперативно провели хирургическую обработку раны, сопоставили фрагменты кости после перелома и зафиксировали их металлоконструкциями для правильного срастания. Благодаря своевременной помощи удалось избежать серьезных осложнений», — пояснил исполняющий обязанности главного врача центра, детский травматолог Александр Григорьев.

После успешно проведенной операции состояние пациента стабилизировалось. Его уже выписали из стационара.

В ближайшее время подросток приступит к физиотерапевтическому лечению для полного восстановления функций руки.