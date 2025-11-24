Москвичка насмотрелась турецких сериалов, сбежала в Стамбул с сыном и пропала

Москвичка с 10-летним сыном тайно сбежала в Турцию и пропала. Родственники забили тревогу. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По данным журналистов, женщина сказала родне, что уходит на корпоратив. Когда ее спросили, зачем берет с собой сына, то та заявила, что все сотрудники придут с детьми. На самом деле она купила билеты в Стамбул и улетела. Теперь больше месяца не выходит на связь.

Позже выяснилось, что никакого корпоратива не существовало. Все личные вещи, в том числе телефоны и новый планшет, остались дома. Как заявили волонтеры, в Стамбуле мать и ребенка встретил неизвестный человек на машине.

Также близкие отметили, что в последние месяцы женщина стала крайне молчаливой и закрытой. С отцом сына не общалась. Кроме того, сильно увлекалась турецкими сериалами, но Турцию никогда не посещала. На ее странице в соцсетях сказано, что заходила месяц назад. Родственники обратились в полицию.

