В аэропорту Владивостока задержали россиянку, оставившую дочь в Таиланде

Жительницу Приморского края Эрику Владыко задержали в международном аэропорту Владивостока. Женщину депортировали из Таиланда за оставление в опасности малолетней дочери. Об этом в Telegram-канале написала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В ходе мониторинга сети Интернет была выявлена информация о том, что в сентябре 2025 года туристка из России оставила свою четырехлетнюю дочь без присмотра в номере отеля в городе Бангкоке и скрылась. Ребенок был направлен в детский дом до приезда бабушки, которая забрала девочку на родину», — сообщила Волк.

По ее словам, эта история вызвала большой общественный резонанс. Эрику Владыко доставили в отдел полиции для разбирательства, полиция проводит доследственную проверку. Волк добавила, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В начале ноября в Таиланде пропал россиянин. Мужчину унесло в море во время утреннего купания. На месте ЧП начали поисково-спасательную операцию.