Москвич умер в туалете, его окоченевшее тело нашли спустя три дня
Источник 360.ru: тело человека зажало дверью ванной на западе Москвы
Спасатели выехали в муниципальный округ Филевский Парк на западе Москвы, где в одной из квартир умер человек. Его тело зажало дверью ванной комнаты, сообщил источник 360.ru.
Вызов в экстренные службы поступил вечером 13 июля в квартиру многоэтажки на Тучковской улице. Окоченевшее тело пролежало в туалетной комнате три дня.
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