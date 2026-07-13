Москвич умер в туалете, его окоченевшее тело нашли спустя три дня

Спасатели выехали в муниципальный округ Филевский Парк на западе Москвы, где в одной из квартир умер человек. Его тело зажало дверью ванной комнаты, сообщил источник 360.ru.

Вызов в экстренные службы поступил вечером 13 июля в квартиру многоэтажки на Тучковской улице. Окоченевшее тело пролежало в туалетной комнате три дня.

Ранее в Якутии при помощи гидролокатора бокового обзора обнаружили тело четвертого погибшего при крушении лодки на реке Алдан. Трагический случай произошел 9 июля выше села Угоян, собственными силами спасся один отдыхающий из пяти.

Тела четырех человек нашли в десятках километров от места, где перевернулось судно. Следком возбудил уголовное дело.