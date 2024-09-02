В Москве мужчина упал с крыши церкви и сломал ногу

Источник 360.ru: в Москве рабочий пострадал, упав с крыши храма

Фото: РИА «Новости»

В 4-м Рощинском проезде в Москве мужчина, ремонтировавший крышу церкви, упал с нее на соседнее здание. О происшествии сообщил источник 360.ru.

По предварительным данным, пострадавшему 42 года, он весит больше 100 килограммов. Предположительно, при падении он сломал ногу. На место выехали сотрудники скорой помощи.

Другой информации о происшествии пока не поступало.

В июле в Долгопрудном рассказали, как поставили на ноги строителя, упавшего с пяти метров и сломавшего множество костей таза. На лечение ушло около шести недель, а восстановление займет еще полгода.

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