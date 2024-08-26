Мужчина сорвался со скалы во время фотосессии в Челябинской области

Фотограф в Челябинской области сорвался с 30-метровой скалы и остался жив

Фото: РИА «Новости»

Спасатели в Челябинской области оказали помощь мужчине, который упал со скалы высотой 30 метров. ЧП случилось в минувшие выходные на Тургояке, заявили в пресс-службе региональной поисково-спасательной службы.

Один из туристов фотографировал озеро на скалах Крутики. Место находится рядом с городским пляжом, оттуда открывается панорамный вид на горы и озеро. В итоге 35-летний мужчина подошел слишком близко к обрыву, не удержался и рухнул вниз.

«Мужчина, к счастью, упал в воду и отделался незначительными травмами. Он смог выбраться на сушу, но оказался в ловушке между отвесной 30-метровой скалой и водой. Его эвакуировали спасательные отряды со стороны акватории», — заявили в спасательной службе.

Мужчину передали бригаде скорой помощи, медики оказали ему первую помощь, состояние пострадавшего неизвестно.

Ранее житель Башкирии застрял в скале, спасая собаку.

Лучших наставников столицы наградили на Дне наставничества и производительности труда

Мария Багреева на Дне производительности труда и наставничества / Пресс-служба Комплекса экономической политики города Москвы

Миллиардер и отец 100 детей. Биография задержанного во Франции Павла Дурова

Pavel Durov/Instagram.com

Восточная сказка стала драмой. Пожилой турок оставил молодую россиянку одну с 22 детьми

Иск на 10 миллиардов и раздел имущества. В разводе Алсу и Абрамова появились новые детали

Petrov Sergey/news.ru

«Затмение нашло на Евросоюз». Маску предрекли участь Дурова во Франции

Yolanda Ruiz/Keystone Press Agency

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте