Мужчина сорвался со скалы во время фотосессии в Челябинской области

Спасатели в Челябинской области оказали помощь мужчине, который упал со скалы высотой 30 метров. ЧП случилось в минувшие выходные на Тургояке, заявили в пресс-службе региональной поисково-спасательной службы.

Один из туристов фотографировал озеро на скалах Крутики. Место находится рядом с городским пляжом, оттуда открывается панорамный вид на горы и озеро. В итоге 35-летний мужчина подошел слишком близко к обрыву, не удержался и рухнул вниз.

«Мужчина, к счастью, упал в воду и отделался незначительными травмами. Он смог выбраться на сушу, но оказался в ловушке между отвесной 30-метровой скалой и водой. Его эвакуировали спасательные отряды со стороны акватории», — заявили в спасательной службе.

Мужчину передали бригаде скорой помощи, медики оказали ему первую помощь, состояние пострадавшего неизвестно.

Ранее житель Башкирии застрял в скале, спасая собаку.