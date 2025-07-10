Неадекват с автоматом напугал жителей Башкирии

Житель Белебея ходил с муляжом АК по городу и угрожал прохожим и полицейским. Видеозапись с неадекватно ведущим себя мужчиной появилась в распоряжении 360.ru.

Горожанин приехал к пруду вместе с тремя знакомыми. Шумная компания громко кричала и провоцировала прохожих на конфликты. Когда очевидцы вызвали полицию, мужчина с муляжом автомата попытался скрыться — он сел в машину и уехал.

Дебоширу удалось проехать один квартал, после чего его заблокировали и задержали. Суд арестовал мужчину на два месяца.

Ранее подросток напугал игрушечным пистолетом петербуржца, который вступил в конфликт с его друзьями в кафе на Новоизмайловском проспекте.

Школьник пригрозил посетителю похожим на оружие предметом, после чего мужчина обратился в полицию. Правоохранители установили личность парня с «пистолетом». Им оказался 15-летний школьник.