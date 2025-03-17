Москвич получил ожоги ног из-за разлива кипятка на Полярной в Москве

Молодой мужчина получил ожоги ног при пересечении улицы Полярной на севере Москвы, где случилась коммунальная авария. Об этом 360.ru рассказала его мать Людмила, которой тоже пришлось пройтись по кипятку.

Собеседница 360.ru уточнила, что сын получил ожоги ног второй степени. Ему пришлось пройтись по кипятку, чтобы перенести на другую сторону дороги двух девочек.

«Мы забирали сестру, и в 13:20 мы подошли к переходу на Полярной, и там уже было много воды, и валил пар очень сильно», — отметила Людмила.

Женщина сообщила, что вместе с сыном забрала дочь-второклассницу и ее подругу из школы, вернулись к переходу через 20-30 минут, ситуация на Полярной не изменилась.

«Стоять там негде, потому что там дорога и трамвайные пути. То есть переждать, пока аварию ликвидируют, невозможно было с детьми», — добавила собеседница 360.ru.