Число пострадавших при прорыве трубы с горячей водой в Москве возросло до шести

Шесть человек попали в больницу после прорыва трубы с кипятком на севере Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Департамента здравоохранения.

Всем пострадавшим оказывают помощь, ничьей жизни угроз нет. Врачи по-прежнему дежурят на месте на случай, если за помощью обратится кто-то еще.

Коммунальная авария произошла в районе дублера Полярной улицы. В зону подтопления попали более 50 автомобилей. Кроме того, затопило трамвайные пути в районе конечной остановки 17-го маршрута.

Ранее в Коломне восьмилетняя школьница провалилась в кипяток и получила ожоги нескольких частей тела. Причиной происшествия стало то, что коммунальщики не огородили опасную зону после аварии. Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности.