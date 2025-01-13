Москвич нашел мумию отца в его же квартире

РЕН ТВ: москвич нашел мумию отца, которого считал пропавшим, в его же квартире

Житель Москвы нашел мумию отца, которого считал пропавшим без вести, в его же квартире. Об этом сообщил РЕН ТВ .

Мужчина не общался с родственниками с июня, и никто не знал, где он. В начале января сын пришел к отцу в квартиру, но обнаружил уже труп. Предположительно, причиной смерти стала сердечная недостаточность.

В ноябре в Санкт-Петербурге промышленный альпинист, работавший на фасаде жилого дома, заглянул в окно одной из квартир, открытое на проветривание, и увидел тело пожилой женщины, пролежавшее в квартире, по оценкам экспертов, не меньше года.

Летом в штате Аризона 60-летняя женщина четыре дня просидела в офисе мертвой, а ее коллеги заметили, что она скончалась, только когда почувствовали неприятный запах.