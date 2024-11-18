«Мумию» пенсионерки обнаружил промышленный альпинист в Петербурге

78.ru: умершую более года назад пенсионерку обнаружили в Петербурге

Тело пожилой женщины обнаружили в квартире одного из домов на Загребском бульваре Санкт-Петербурга. Об этом написало издание 78.ru .

Тело пенсионерки обнаружил промышленный альпинист, который работал на фасаде здания. Он заметил открытое на проветривание окно, заглянул в него и увидел лежащий на полу труп. Квартиру вскрыли, в ней обнаружили труп пожилой женщины.

Предположительно, тело пролежало в квартире больше года, продукты, найденные в квартире, датированы 2022 годом. Соседи рассказали, что пенсионерка жила вместе с сестрой, ее местонахождение не установлено.

В начале ноября на территории городской больницы в Санкт-Петербурге в разное время обнаружили тела двух мужчин. Один из них был пациентом лечебного учреждения.