В США женщина четыре дня просидела в офисе мертвой

NBC News: в штате Аризона 60-летняя женщина четыре дня просидела в офисе мертвой

В американском штате Аризона сотрудники банковской корпорации Wells Fargo обнаружили свою коллегу мертвой за столом в офисе спустя четыре дня после ее прихода на работу. Об этом сообщил телеканал NBC News .

Издание отмечает, что 60-летняя Дениз Прюдом пришла на работу 16 августа. Ее нашли мертвой 20 августа, когда сотрудники пожаловались на неприятный запах в офисе. Они предположили, что это из-за проблем с сантехникой.

По предварительной информации, смерть женщины не была насильственной. Расследование продолжается.

До этого появилась информация, что в американском штате Южная Каролина 20 сентября проведут первую смертную казнь за последние 13 лет.

Ранее в штате Айова в супермаркете No Frills обнаружили мумию пропавшего 25-летнего продавца, который исчез после того, как внезапно выскочил из дома в метель. Спустя время после его пропажи посетители и сотрудники магазина жаловались на неприятный запах, но останки мужчины нашли только в 2019 году.