Москвич нашел агрессивную розовую змею в своей квартире

Источник 360.ru: мужчина обнаружил розовую змею в квартире на севере Москвы

На севере Москвы житель многоквартирного дома обнаружил в своей квартире агрессивную розовую змею и вызвал спасателей. Об этом сообщили 360.ru в городских экстренных службах.

Происшествие случилось в доме на улице Красноармейской.

«Агрессивное животное в одном помещении с человеком. Змея розового цвета в квартире у заявителя», — сообщил источник.

До этого, как отметили в дежурно-диспетчерской службе, рептилия находилась в подъезде дома.

Прибывшие на место спасатели змею не обнаружили. Кроме того, неизвестно, что это была за рептилия, а также куда она могла исчезнуть.

Ранее в квартиру жителя Хамовников пробрался неизвестный дикий хищник внешне похожий на кошку. Животное оказалось агрессивным.

До этого житель столицы обнаружил в туалете квартиры агрессивную змею, которая к моменту прибытия спасателей куда-то исчезла.