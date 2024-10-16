Мужчина обнаружил змею в туалете квартиры на севере Москвы

Житель Москвы позвонил спасателям из-за найденной им агрессивной змеи в туалете квартиры. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

ЧП произошло в одном из многоквартирных домов на Красноармейской улице, в районе Аэропорт. Спасатели прибыли на место, но опасное животное пока не нашли.

«На данный момент змею не наблюдают, в квартире много коммуникаций, продолжают разведку», — отметил собеседник 360.ru.

Ранее красную змею длиной около метра обнаружили в салоне машине каршеринга на Молодогвардейской улице. Москвич увидел пресмыкающееся на приборной панели и обратился за помощью к сотрудникам МЧС.

Спасатели прибыли на место, но змею не нашли. Позже ее снова обнаружили в салоне автомобиля и поймали. В поддержке каршеринга рассказали, что животное потеряли в машине еще месяц назад.