Похож на кошку. Дикий зверь пробрался в квартиру жителя Хамовников

Источник 360.ru: похожий на кошку зверь пробрался в квартиру на Смоленской улице

Неизвестный дикий зверь пробрался в квартиру на Смоленской улице в Хамовниках. Об этом рассказал источник 360.ru.

В экстренные службы позвонил местный житель и сообщил, что животное ведет себя агрессивно. Зверь похож на кошку.

Информация о пострадавших не поступала. Специалисты выехали на место.

Ранее в Москве произошел другой подобный случай: змея заползла в туалет квартиры на севере города. Спасатели прибыли на место, но пресмыкающееся не нашли. Возможно, змея поползла дальше по коммуникациям.