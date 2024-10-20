Похож на кошку. Дикий зверь пробрался в квартиру жителя Хамовников

Неизвестный дикий зверь пробрался в квартиру на Смоленской улице в Хамовниках. Об этом рассказал источник 360.ru.
В экстренные службы позвонил местный житель и сообщил, что животное ведет себя агрессивно. Зверь похож на кошку.
Информация о пострадавших не поступала. Специалисты выехали на место.
Ранее в Москве произошел другой подобный случай: змея заползла в туалет квартиры на севере города. Спасатели прибыли на место, но пресмыкающееся не нашли. Возможно, змея поползла дальше по коммуникациям.
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