Появились кадры пожара в поселке Новый
Пожар вспыхнул в поселке Новый в Московской области. В распоряжении 360.ru оказались фото с места происшествия.
На кадрах видно, как в небо поднимается столб черного дыма. Что именно горит, пока неизвестно.
Пожар произошел в районе платформы «Красногорская». Подробности происшествия выясняются, информация о пострадавших не поступала. Очевидец рассказал 360.ru, что пожар разгорелся прямо при въезде в населенный пункт.
«Поселок новый. Там госпиталь», — сообщил он.
По данным Telegram-канала Shot, горит обувной склад. По словам очевидцев, несколько лет назад на этой территории уже был сильный пожар. Дым виден в нескольких городских округах и в столице.
Ранее в селе Троицкое в Чехове обломки беспилотника повредили несколько жилых домов, вспыхнул пожар. Видео с места происшествия оказалось в распоряжении 360.ru.