Появились кадры пожара в поселке Новый

Пожар вспыхнул в поселке Новый в Московской области. В распоряжении 360.ru оказались фото с места происшествия.

На кадрах видно, как в небо поднимается столб черного дыма. Что именно горит, пока неизвестно.

Пожар произошел в районе платформы «Красногорская». Подробности происшествия выясняются, информация о пострадавших не поступала. Очевидец рассказал 360.ru, что пожар разгорелся прямо при въезде в населенный пункт.

«Поселок новый. Там госпиталь», — сообщил он.

По данным Telegram-канала Shot, горит обувной склад. По словам очевидцев, несколько лет назад на этой территории уже был сильный пожар. Дым виден в нескольких городских округах и в столице.