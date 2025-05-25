Крупный пожар в ТЦ в Королеве сняли на видео

В Королеве днем 25 мая загорелся торговый центр «Пионер» на улице Дзержинского. Видео с места происшествия оказалось в распоряжении 360.ru.

Огонь охватил второй этаж здания. Из окон валил густой черный дым.

К ликвидации пожара приступили сотрудники МЧС России, сообщила пресс-служба ведомства. По предварительной информации, вспыхнули стройматериалы внутри помещения. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

К 16:40 по московскому времени возгорание удалось локализовать на площади 250 квадратных метров.

Ранее стало известно, что в промзоне в Котельниках загорелся склад. К его тушению привлекли 50 сотрудников и девять единиц техники. Пламя полыхало на 600 квадратных метрах.