Мощный пожар в хранилище удобрений в Долгопрудном сняли на видео
Мощный пожар вспыхнул на складе с удобрениями в Долгопрудном, кадры с места появились в распоряжении 360.ru. Как сообщили в пресс-службе МЧС России, пламя охватило 1,2 тысячи квадратных метров.
«Огнеборцы работают при сильном задымлении и высокой пожарной нагрузке», — уточнили в министерстве.
В тушении пожара задействовали более 60 человек и 17 единиц техники. Информация о пострадавших не поступала. Видны огромные языки пламени и непроглядный черный дым.
Ранее на Волоколамском шоссе в Москве загорелись бытовки на площади 150 квадратных метров. Спасатели вынесли из соседних зданий 10 газовых и три кислородных баллона.
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