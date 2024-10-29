Мощный пожар в хранилище удобрений в Долгопрудном сняли на видео

Мощный пожар вспыхнул на складе с удобрениями в Долгопрудном, кадры с места появились в распоряжении 360.ru. Как сообщили в пресс-службе МЧС России, пламя охватило 1,2 тысячи квадратных метров.

«Огнеборцы работают при сильном задымлении и высокой пожарной нагрузке», — уточнили в министерстве.

В тушении пожара задействовали более 60 человек и 17 единиц техники. Информация о пострадавших не поступала. Видны огромные языки пламени и непроглядный черный дым.

Ранее на Волоколамском шоссе в Москве загорелись бытовки на площади 150 квадратных метров. Спасатели вынесли из соседних зданий 10 газовых и три кислородных баллона.