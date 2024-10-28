Пожар разгорелся на стройплощадке на Волоколамском шоссе в Москве. Пресс-служба МЧС России сообщила, что горят 12 бытовых помещений на площади 150 квадратных метров.
«Сотрудники МЧС России вынесли из соседних бытовок 10 газовых и три кислородных баллона», — сообщили в ведомстве.
Расследование причин пожара взяла на контроль Тушинская межрайонная прокуратура. Работу правоохранительных органов и экстренных служб на месте пожара координирует зампрокурора Кирилл Поддубровский.
В ночь на понедельник в Москве загорелась крыша многоэтажного дома. Пожарные локализовали возгорание на 350 квадратных метрах. Пострадавших нет.
Бытовки загорелись на стройплощадке в Москве
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