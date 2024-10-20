Мощный пожар разгорелся на дверном заводе во Владимирской области

Пожар вспыхнул в производственном здании, расположенном в поселке Ручей в Ковровском районе Владимирской области. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.
По предварительным данным, площадь возгорания составляет 2,4 тысячи квадратных метров. В здании находится производство дверей, уточнили в пресс-службе ведомства.
Тушением пожара занимаются 31 спасатель и 11 единиц техники.
Ранее пожар произошел в промзоне Ростове-на-Дону. Пламя охватило одноэтажный цех по производству пластиковых окон на площади в 200 квадратных метров. На место ЧП прибыли 20 огнеборцев и четыре пожарных машины. МЧС опубликовало видео с работой спасателей. На кадрах видно, как пожарные заливали огонь через крышу здания, над которым поднимался столб дыма.
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