Мощный пожар произошел в ТЦ «Лапландия» в Кемерове

Пожар охватил здание торгового центра «Лапландия» в Кемерове. Видео с места появилось в распоряжении 360.ru.

На кадрах видно, как от ТЦ валит густой черный дым. Пожарные поливают здание водой.

«Пожар начал заходить внутрь, но пожарные оперативно потушили. Сам лично видел, как все быстро выходили, на удивление слажено, но паника была. Если бы не профессиональность пожарных, могли бы быть еще хуже последствия», — рассказал 360.ru очевидец.

Информацию о пожаре подтвердил губернатор Кузбасса Илья Сердюк в своем Telegram-канале.

«Горит обшивка здания. Сотрудников и посетителей ТЦ эвакуируют, на месте работают девять пожарных машин», — написал он.

Глава региона выехал на место происшествия. Пожар оперативно ликвидировали.

«Пожар в Лапландии потушен. Все сотрудники и посетители эвакуированы, пострадавших нет», — добавил Сердюк.

Ранее на Люблинской улице Москвы произошло возгорание одного из эксплуатируемых строений и складского здания. В результате тушения огня пострадал один пожарный.