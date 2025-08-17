Спасатель пострадал при тушении пожара в Новой Москве

В ходе тушения возгорания в Новой Москве открытый перелом внутренней лодыжки левой голени получил спасатель. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

По предварительным данным, при обрушении кровли и бетонных перекрытий специалиста зажало обломками, его деблокировали около 30 минут с помощью гидравлического инструмента. Пострадавшего доставили в больницу для оказания помощи.

Возгорание одного из эксплуатируемых строений и складского здания рядом произошло на Люблинской улице столицы вечером 16 августа. В 00:33 огнеборцы локализовали пожар на площади 600 квадратных метров. Всего к тушению привлекали 46 специалистов и 13 единиц техники московского пожарно-спасательного гарнизона.