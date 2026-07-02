Кровля коммерческого здания загорелась в Махачкале

Кровля четырехэтажного коммерческого здания загорелась на улице Исмаилова в Махачкале, площадь пожара оценивается приблизительно в 100 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе Управления МЧС по Республике Дагестан.

На месте работают пожарные расчеты, задача которых — не допустить перехода пламени на нижние этажи. Возгоранию присвоили повышенный ранг.

Сведений о пострадавших не поступало. Причина возгорания пока неизвестна.

Ранее в Махачкале тушили пожар в шестиэтажном жилом доме на Северо-Осетинской улице. Площадь возгорания — в районе мансардного этажа — составила около 600 квадратных метров. На месте работали 25 специалистов и семь единиц техники. Жильцов дома вовремя эвакуировали, никто не пострадал.