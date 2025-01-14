Из загоревшейся школы-интерната в Сыктывкаре спасли 15 детей
В Сыктывкаре загорелась школа-интернат. Из охваченного огнем здания удалось спасти 15 детей, сообщили в пресс-службе МЧС России.
«В Сыктывкаре в школе-интернате № 3 загорелось бытовое помещение», — уточнили в ведомстве.
В общей сложности сотрудники МЧС спасли и эвакуировали из здания 46 несовершеннолетних воспитанников и двух взрослых людей.
Огонь охватил 10 квадратных метров. В тушении пламени участвовали 26 пожарных и 12 единиц техники.
Дознаватели ведомства позже установят причину случившегося.
Прокуратура Эжвинского района Сыктывкара организовала проверку с привлечением специалистов государственного пожарного надзора.
Накануне в Туле загорелся военный госпиталь, где проходили лечение военнослужащие срочной службы. Общая площадь пожара превысила 900 квадратных метров. Из медицинского учреждения эвакуировали 57 человек.