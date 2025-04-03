Мощный пожар на судостроительном заводе в Петрозаводске сняли на видео

В Петрозаводске начался пожар на Онежском судостроительном заводе. Кадры оказались в распоряжении 360.ru.

«В 09:50 поступило сообщение о пожаре в здании Онежского судостроительного– судоремонтного завода в Петрозаводске по адресу: улица Ригачина, дом № 25», — заявили в пресс-службе МЧС Карелии.

В ведомстве отметили, что возгорание произошло в производственном боксе. Площадь пожара — 1500 квадратных метров. К тушению привлекли более 60 специалистов и 20 единиц техники.

В результате ЧП пострадали три человека. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав. У одного из пострадавших ожог верхних дыхательных путей.

Ранее пожар случился на макаронной фабрике в Кашире. Потушить пламя помогли сотрудники «Мособлпожспаса». Огонь распространился на площади 920 квадратных метров.