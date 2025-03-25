Сотрудники «Мособлпожспаса» помогли потушить пожар на макаронном заводе в Кашире

Сотрудники «Мособлпожспаса» помогли потушить пожар на макаронной фабрике в Кашире. Он произошел 22 марта — в кирпичном здании загорелась обшивка стен и полотка.

По словам заместителя начальника теруправления № 13 Александра Голяка, днем 22 марта в Систему-112 поступило сообщение о пожаре на заводе макаронных изделий. На место незамедлительно выехали специалисты. Огонь распространился на площади 920 квадратных метров.

«Прибыв по указанному адресу, работники противопожарно-спасательной службы обнаружили, что в бункере для хранения муки на третьем и четвертом этажах четырехэтажного кирпичного здания происходит интенсивное горение обшивки стен и потолка», — пояснил Голяк.

Он добавил, что благодаря слаженным действиям пожарных огонь удалось потушить. Никто не посрадал.