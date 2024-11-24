Квартира загорелась в Петербурге во время реанимации пациента

78.ru: в Петербурге загорелась квартира во время реанимации ее хозяина

Пожар произошел в Санкт-Петербурге, когда врачи скорой помощи прибыли на вызов к пациенту для реанимации. Об этом сообщил сайт 78.ru .

Источник рассказал, что медики приехали по срочному вызову к пациенту в многоэтажку по улице Генерала Симоняка в Кировском районе. Мужчина ранее перенес инфаркт.

Пока врачи совершали реанимационные мероприятия, в квартире произошло короткое замыкание оборудования и загорелся потолок. Огонь очень быстро перекинулся на мебель и вещи.

Пожарные вывели из опасной зоны 15 человек, однако хозяина квартиры спасти не удалось. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Днем ранее ребенок пострадал при пожаре в многоэтажном доме на юго-востоке Москвы. Спасатели эвакуировали из дома 15 человек. Ребенка отвезли в Филатовскую больницу.