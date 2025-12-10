Мощный пожар на Правобережном рынке в Петербурге сняли на видео

На Правобережном рынке в Невском районе Санкт-Петербурга вспыхнул мощный пожар. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия.

К ликвидации пожара привлечено 30 человек и шесть единиц техники, сообщили в пресс-службе МЧС Санкт-Петербурга.

«В административном двухэтажном здании на ул. Дыбенко, 16 огонь охватил 200 квадратных метров рынка», — уточнили в ведомстве.

На кадрах видно, что пламя охватило все здание. В небо валят огромные столбы дыма. Информация о пострадавших не поступала. У места ЧП дежурят скорые. Подробности уточняются.

Ранее торговый комплекс загорелся во Фрунзенском районе Петербурга. На место происшествия были направлены 15 сотрудников МЧС и три единицы техники. Обошлось без пострадавших.