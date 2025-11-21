Торговый комплекс загорелся во Фрунзенском районе Петербурга

Сегодня утром в торговом комплексе «Кубатура» на улице Фучика во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 10:13. Горение затронуло один квадратный метр помещения, и уже к 10:35 пожар был полностью ликвидирован. Об этом написала vecherka-spb.ru.