Мощный лесной пожар произошел у села Лох под Саратовом

Лесной пожар произошел возле села Лох в Новобурасском районе Саратовской области. Об этом 360.ru рассказал очевидец.

«На данный момент огонь отвели от жилых домов, но он пошел дальше в лес», — отметил он.

По данным телеграм-канала Shot, лес горит уже третий день. Чтобы не допустить распространения огня к населенному пункту, жители подвозили воду на тракторе.

Ранее пожар вспыхнул в буддийском монастыре Устуу Хурээ в Туве. Огонь разгорелся из-за короткого замыкания электропроводки, специалисты МЧС исключили поджог из возможных причин.

Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы Дзун-Хемчикского и Сут-Хольского районов Кудер Донгак уточнил, что собственник Устуу Хурээ не установил автосигнализацию, которая реагирует на искры. Кроме того, огнетушители на объекте были неисправными.

Когда на место прибыли спасатели, пламя уже полностью охватило здание изнутри.